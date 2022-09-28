На Новополоцкой ТЭЦ останавливались цеха «Нафтана» 2 28.09.2022, 13:19

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Произошло короткое замыкание.

На Новополоцкой ТЭЦ 27 сентября произошло короткое замыкание, из-за скачка напряжения произошла остановка оборудования в цехах «Нафтана». Причину инцидента выясняет комиссия, на ТЭЦ проводятся ремонтные работы, говорится в сводке МЧС.

Внештатная ситуация случилась утром во вторник 27 сентября. В 9.50 в МЧС сообщили о коротком замыкании в кабельном тоннеле под зданием главного распределительного устройства на территории филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

Сработала автоматическая система пожаротушения, из-за кратковременного скачка напряжения произошла внеплановая остановка оборудования в цехах «Нафтана».

Пострадавших в результате инцидента нет. Персонал перезапустил оборудование, технологический процесс на заводе «Полимир» не нарушен, и потерь в производстве продукции не прогнозируется.

Комиссия Новополоцкой ТЭЦ устанавливает причины инцидента, а электротехнический персонал проводит ремонтные работы.

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