закрыть
28 сентября 2022, среда, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На Новополоцкой ТЭЦ останавливались цеха «Нафтана»

2
  • 28.09.2022, 13:19
  • 2,256
На Новополоцкой ТЭЦ останавливались цеха «Нафтана»

Произошло короткое замыкание.

На Новополоцкой ТЭЦ 27 сентября произошло короткое замыкание, из-за скачка напряжения произошла остановка оборудования в цехах «Нафтана». Причину инцидента выясняет комиссия, на ТЭЦ проводятся ремонтные работы, говорится в сводке МЧС.

Внештатная ситуация случилась утром во вторник 27 сентября. В 9.50 в МЧС сообщили о коротком замыкании в кабельном тоннеле под зданием главного распределительного устройства на территории филиала «Новополоцкая ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго».

Сработала автоматическая система пожаротушения, из-за кратковременного скачка напряжения произошла внеплановая остановка оборудования в цехах «Нафтана».

Пострадавших в результате инцидента нет. Персонал перезапустил оборудование, технологический процесс на заводе «Полимир» не нарушен, и потерь в производстве продукции не прогнозируется.

Комиссия Новополоцкой ТЭЦ устанавливает причины инцидента, а электротехнический персонал проводит ремонтные работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин