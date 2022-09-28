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СМИ: Лукашенко с неофициальным визитом приехал в самопровозглашенную Абхазию

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  • 28.09.2022, 14:33
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СМИ: Лукашенко с неофициальным визитом приехал в самопровозглашенную Абхазию

В соцсетях публикуют видеокадры кортежа белорусского диктатора.

По информации источника «Эха Кавказа», самопровозглашенную республику Абхазия с неофициальным визитом посещает Лукашенко.

В соцсетях публикуют видеокадры кортежа, который передвигается по Абхазии в сопровождении машин дорожно-патрульной службы.

Telegram-канал АМРА- life пишет, что «кортеж с Лукашенко уже проехал Гагру». D News Abkhazia предполагает, что «встреча гостя пройдет в Пицунде».

Отметим, что сепаратистов из Абхазии, которые объявили квазигосударство на территории Грузии, признают только Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия.

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