ВСУ обваливают российский фронт в Луганской области 29.09.2022, 8:01

Контрнаступление украинской армии в районе Лимана чревато для РФ потерей всей Луганщины.

После освобождения Лимана начнется операция по освобождению Луганской области. Армия РФ рискует получить такой же обвал фронта, который был на Харьковщине.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Федоров в эфире российского оппозиционного YouTube-канала «Популярная политика».

«С одной стороны, Лиман штурмуют в лоб... Похоже, что линия боев проходит уже прямо по Привокзальной улице. Это пригород Лимана… С другой стороны, ВСУ, похоже, обходят Лиман с северо-запада. И очень может быть, что они нацелены на окружение этого города», - рассказал эксперт.

Он считает удачной тактику ВСУ по окружению Лимана. Дело в том, что это достаточно крупный город, штурм которого обошелся бы украинской армии очень дорого в плане потерь.

В целом, отметил Федоров, ВСУ близки к взятию в «котел» Лимана, что откроет большие возможности.

«Если это так, и Лиман «падет», тогда открывается возможность для ВСУ вырваться на оперативный простор в направлении Сватово и той самой «ЛНР». Коль так, не исключено, что на севере Луганщины повторится судьба Харьковской области, которая была деоккупирована ВСУ. Там происходят интересные события», - констатировал военный эксперт.

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