Tagesspiegel: Россия лишилась «Северных потоков» навсегда 16 29.09.2022, 8:18

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Взрывы произошли перед самым открытием нового газопровода из Норвегии в Польшу.

Службы безопасности Германии предполагают, что в результате инцидентов, которые многие в западных странах считают диверсией, трубы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» навсегда останутся непригодными для использования. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Предварительные выводы экспертов похожи: как минимум этой зимой поставки газа в ЕС восстановить не удастся, и весьма вероятно, что инфраструктура стоимостью почти 17 млрд евро больше не будет использоваться.

Если трубы быстро не отремонтировать, в трубопроводы попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию, сообщили Tagesspiegel немецкие чиновники. Между тем, министр обороны Дании Мортен Бодсков заявил, что начать расследование в ближайшее время не получится. С учетом прогнозов относительно падения давления трубах и количества остающегося газа «уйдет одна-две недели на то, чтобы в зоне, где произошли инциденты, стало безопасно», передало слова министра в среду агентство EFE.

Оператор трубопроводов Nord Stream заявил, что пока невозможно определить сроки восстановления разрушенной газовой инфраструктуры.

Утечки на двух нитках «Северного потока – 1» и на «Северном потоке – 2» произошли вблизи территориальных вод Дании около острова Борнхольм.

Каждый из трубопроводов «Северного потока» проходит по дну Балтийского моря и протянулся более чем на 1200 км. Стальные трубы толщиной 4 см покрыты 12-сантиметровым слоем бетона. На строительство первого «Потока», по данным Nord Stream, ушло 2,4 млн т стали, «что примерно в 242 раза больше, чем для Эйфелевой башни». Введенный в эксплуатацию в ноябре 2011 г. он должен был проработать минимум 50 лет.

Общая сумма инвестиций в первый «Поток» составила 7,4 млрд евро, во второй – 9,5 млрд евро.

Что могло произойти

Сейсмические станции в Швеции и Дании зарегистрировали сильные подводные взрывы именно в тех местах, где были обнаружены утечки из труб «Северных потоков». Из-за сложности атаки эксперты и чиновники считают, что она могла быть осуществлена только силами какого-то государства, пишет Tagesspiegel.

Во вторник появились предположения, что за диверсиями может стоять Россия. Взрывы произошли перед самым открытием нового газопровода из Норвегии в Польшу, который также проходит около Борнхольма.

В Германии оценкой ситуации занимается Федеральная разведывательная служба (БНД), она, в частности, анализирует спутниковые снимки возможных движений кораблей в преддверии взрывов. Одна из версий состоит в закладке взрывчатки водолазами, сообщает Tagesspiegel.

Бьорн Лунд из Шведской национальной сети сейсмических лабораторий, сказал государственной телекомпании SVT, для таких сильных взрывов потребовалось не менее 100 кг в тротиловом эквиваленте. Хотя у России самое большое число шпионских подлодок в мире, их использование для этой диверсии представляется неправдоподобным, написал в Twitter независимый военный аналитик, эксперт по подлодкам Эйч-Ай Саттон. Наиболее вероятным вариантом ему кажется использование Россией водолазов или подводных дронов. Саттон, однако, оговаривается, что не указывает на виновника, лишь отвечает на вопросы о возможной причастности России.

Можно ли починить газопроводы

«Северный поток – 2» так и не заработал из-за начала войны в Украине. Поставки же по «Северному потоку – 1» прекратились в конце августа, поскольку «Газпром» отказался забирать отремонтированную Siemens турбину. Но газ в трубах находился, так как это необходимо по технологическим нормам.

«Вероятность того, что "Северный поток – 1" заработает до конца года, упала с 1% до нуля, – считает Джеймс Хакстепп, аналитик S&P Global Platts. – Но есть и сомнения относительно остающихся поставок газа через Украину [в Европу], могут ли и они сократиться позднее в этом году».

«Газпром» во вторник же пригрозил остановить и эти поставки.

Эксперты Eurasia Group полагают, что восстановить работу «Потоков» уже не удастся:

«Многочисленные подводные утечки означают, что ни один из трубопроводов скорее всего не будет поставлять газ в ЕС предстоящей зимой, вне зависимости от политической ситуации, связанной с войной в Украине. В зависимости от масштаба ущерба утечки могут означать даже окончательное закрытие обоих трубопроводов.

Если морская вода попала в трубопровод и с этим не начать что-то делать в ближайшее время, распространившаяся по всей длине коррозия может воспрепятствовать восстановлению работы трубопроводов, пишет независимый эксперт по энергетике Сергей Вакуленко.

Он изучил материалы о потенциальных авариях на «Северных потоках», одобренные европейскими регуляторами, и отмечает: «Похоже, в этих трубопроводах отсечные клапаны есть только на береговых станциях». Если это так, то удаление морской воды из трех 1200-километровых труб будет непростой задачей. «Возможно, морская вода к этому моменту не успеет повредить внутреннее полимерное покрытие, хотя, боюсь, ресертификация трубопровода после такого нештатного режима существования тоже будет непростой», – делает вывод Вакуленко.

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