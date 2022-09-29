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Белорусы стали массово получать повестки в военкоматы

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  • 29.09.2022, 16:32
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Белорусы стали массово получать повестки в военкоматы

На многих предприятиях у мужчин собирают личные данные.

Жители Бобруйска стали массово получать повестки в военкоматы. «Белсату» стало известно, что повестки начали присылать мужчинам и в Минске.

В бумагах, которые получают в Бобруйске, приказано прийти в военкомат для «вручения мобилизационного предписания». На многих предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

Военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин поспешил успокоить граждан. В эфире канала «Беларусь 4» он заявил, что это ни в коем случае не мобилизация.

«Речь о какой-либо мобилизации – частичной или полной – не идет. Это рутинная ежедневная, ежегодная работа должностных лиц военных комиссариатов. На сегодня в республике нет нужды проводить мобилизационные мероприятия», – заверил Горошкин.

Из-за мобилизации в России эксперты начали рассуждать, возможен ли призыв в Беларуси. Неделю назад Александр Лукашенко объявил: «Не будет никакой мобилизации. Это вранье».

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