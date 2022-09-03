Польские военные эксперты назвали неожиданную цель наступления на Херсон 3.09.2022, 13:56

Российские войска могут разбить на другом участке фронта.

Контрнаступление ВСУ под Херсоном может оказаться отвлекающим маневром для наступательной операции совсем на другом направлении. Об этом заявили эксперты оценивая результаты нескольких дней активизации боев под Херсоном.

В тоже время, некоторые источники начали распространять пока неподтвержденную информацию, что Украина начала стягивать войска на фронт под Харьковом.

«Истинная цель Херсонской операции? Я бы посмотрел на район под Харьковом, на совершенно противоположный конец региона боевых действий. Там русские накопили довольно много сил, у которых на данный момент проблемы с поставками боеприпасов. После недавних украинских атак Россия была вынуждена перенаправить поставки через Крымский регион. Украинская армия смогла двинуться на юг специально, чтобы разгрузить северо-восточный участок фронта в районе Харькова. И попытайтесь провести там наступательные действия», — заявил в интервью Wirtualna Polska польский полковник Петр Левандовски, бывший командир батальона прикрытия базы в Редзиково.

Редзиково — поселок в 150 км от Гданьска (Польша), приобретший известность вследствие строительства здесь элементов американской ПРО.

В Институте исследования войны в США (ISW) тоже считают, что действия Украины по освобождению Херсонской области на юге страны не будут быстрыми, а также могут быть преднамеренным введением в заблуждение, чтобы сбить с толку россиян.

«Силы, которые проводят наступательные операции, не имея численного превосходства, обычно используются, чтобы ввести в заблуждение своего противника, чтобы отвлечь его от того места, где должен произойти прорыв. Чтобы ввести в заблуждение маневры, нужно время, чтобы они были эффективными», — читают аналитики ISW.

Пророссийские источники сообщают о концентрации украинских военных на т.н. Чугуевском плацдарме юго-восточнее Харькова.

Updates:



🇺🇦 have entered the settlement of Arkhanhelske, which is now contested.



🇺🇦 advanced from the Inhulets bridgehead, capturing Sukhyi Stavok and continuing to the outskirts of Kostromka and Brushkyns’ke, briefly cutting the supply route to Davydiv Brid. pic.twitter.com/x1ZiAg4Pig — Ukraine War Map (@War_Mapper) September 1, 2022

Русские считают, что украинцы могут попытаться угрожать линиям снабжения, ведущим к городу Изюм, и что они могут попытаться завершить операцию по оттеснению российских войск к северу от Харькова, или они могут нанести удар на восток, чтобы попытаться зайти в тыл российским войскам, сосредоточенным на севере Донбасса. Неофициально говорят, что свежие украинские силы уже несколько дней передислоцируют Харьковщину.

По мнению военного эксперта Defense24.pl Юлиуша Сабака, украинское наступление на юге может стать уловкой для россиян.

«Вопрос в том, насколько действия под Харьковом будут тактическими, а насколько стратегическими. С местной точки зрения, передвижения украинских военных могут серьезно ограничить возможности российской операции. А помехи в логистике заставят [российские] линии снабжения стать длиннее. Поэтому Украина могла получить преимущество в том регионе, в т.ч. используя HIMARS для ракетных атак», — считает Юлиуш Сабак.

По его мнению, к нынешней ситуации на фронте можно применить старую военную поговорку: «Военный закон Мерфи» говорит, что то, что кажется главной атакой, является всего лишь отвлечением. В свою очередь, вспомогательная атака часто оказывается основным наступлением. До сих пор можно было создать впечатление, что у украинцев все хорошо только на тактическом уровне», — расскзаал он.

«У них хорошо скоординированные подразделения, артиллерия и они способны получить локальное преимущество. Они уже некоторое время ведут войну в стратегическом плане. Если им не удается достичь одной из своих целей, они смещают свой центр тяжести на другую. Успех под Харьковом будет означать, что украинская армия переходит от тактического к стратегическому успеху», — считает Юлиуш Сабак.

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