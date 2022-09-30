Правая рука Путина не работает: новые доказательства болезни главы РФ 30.09.2022, 8:25

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Турецкий журналист обратил внимание на одну из видеозаписей.

Недавно турецкий журналист заметил, что у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

До этого – в апреле, было опубликовано видео со встречи Путина с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу, на котором лидер РФ ухватился рукой за стол, а конечности лучше фиксировать, когда одна рука не знает, что делает другая, говорится в сюжете проекта «1+1» под названием «Тайная жизнь матрешки».

«…Только посмотрите на его правую руку, она всегда прижата к туловищу, а на некоторых видео он как будто специально ее подталкивает… в целом, создается впечатление, что конечность свисает как-то безжизненно…», - отмечается в материале.

Журналисты добавили, что в конце июля президент РФ смахивал комара «одной левой», хотя насекомое село ему на правое ухо.

«Турецкий журналист… заметил, что правая рука Путина не двигается… да и все мы помним это видео из бункерного кабинета, на них Путин сидит в странной позе, намертво ухватившись рукой за стол. Конечно, когда одна рука не знает, что делает другая, лучше руки вообще фиксировать…», - говорится в сюжете.

Здоровье Владимира Путина - о каких возможных проблемах сообщали ранее

В мае руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у Владимир Путин серьезно болен. По его словам, у президента РФ рак.

Позже заметили, что российский лидер продолжает делать ногами навязчивые движения. Врач-невролог Александра Щебет полагает, что у главы страны может быть синдром беспокойных ног.

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