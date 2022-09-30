Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья

Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья1
- 30.09.2022, 10:41
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Погибли и получили ранения более 50 гражданских лиц.
Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.
Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.
«Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь», - написал он.
На месте сейчас работают экстренные службы. Мелитопольский городской голова Иван Федоров добавил, что среди пострадавших также есть жители Мелитополя.
«Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших в том числе мелитопольцы», - написал он в Telegram.
ОБНОВЛЕНО
Стали известны первые данные о жертвах.
По предварительным данным, в результате утренних обстрелов гуманитарной колонны на окраине Запорожья 23 человека погибли, 28 – получили ранения. Все – гражданские, сообщил председатель ОВА Старух.