Экс-главу лукашенковского пула Семченко не выпустили после ареста 30.09.2022, 20:40

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Дмитрий Семченко

Будет новый суд.

Экс-главу лукашенковского пула Дмитрия Семченко не выпустили после ареста, рассказали «Зеркалу» близкие журналиста. В понедельник над ним будет новый суд.

— Он не вышел, и снова на Окрестина. В понедельник будет новый суд. По какому делу — неизвестно, — рассказали нам близкие Дмитрия.

Напомним, экс-главу президентского пула журналистов на канале ОНТ Дмитрия Семченко и его жену Юлию задержали 15 сентября по административному делу. Юлия получила штраф и ее отпустили, Дмитрию присудили 15 суток ареста.

Вчера, 29 сентября, в офис компании «Белагро» пришли силовики, некоторых сотрудников задержали. Как написали провластные телеграм-каналы, визит и аресты связаны с «поддержкой руководством и сотрудниками протеста в 2020 году». Вероятно, интерес к «Белагро» связан и с журналистом Дмитрием Семченко, который работал в этой организации.

Дмитрий Семченко ушел с телеканала ОНТ после жестоких разгонов акций в августе 2020 года. 10 сентября того же года к нему пришла милиция. На следующий день журналиста осудили: признали виновным в том, что Дмитрий был на протестном марше 16 августа, еще во время работы на госканале. За это суд назначил ему 15 суток ареста. После увольнения с госканала Семченко работал в PR-сфере.

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