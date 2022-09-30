закрыть
30 сентября 2022, пятница, 21:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-главу лукашенковского пула Семченко не выпустили после ареста

  • 30.09.2022, 20:40
  • 1,822
Экс-главу лукашенковского пула Семченко не выпустили после ареста
Дмитрий Семченко

Будет новый суд.

Экс-главу лукашенковского пула Дмитрия Семченко не выпустили после ареста, рассказали «Зеркалу» близкие журналиста. В понедельник над ним будет новый суд.

— Он не вышел, и снова на Окрестина. В понедельник будет новый суд. По какому делу — неизвестно, — рассказали нам близкие Дмитрия.

Напомним, экс-главу президентского пула журналистов на канале ОНТ Дмитрия Семченко и его жену Юлию задержали 15 сентября по административному делу. Юлия получила штраф и ее отпустили, Дмитрию присудили 15 суток ареста.

Вчера, 29 сентября, в офис компании «Белагро» пришли силовики, некоторых сотрудников задержали. Как написали провластные телеграм-каналы, визит и аресты связаны с «поддержкой руководством и сотрудниками протеста в 2020 году». Вероятно, интерес к «Белагро» связан и с журналистом Дмитрием Семченко, который работал в этой организации.

Дмитрий Семченко ушел с телеканала ОНТ после жестоких разгонов акций в августе 2020 года. 10 сентября того же года к нему пришла милиция. На следующий день журналиста осудили: признали виновным в том, что Дмитрий был на протестном марше 16 августа, еще во время работы на госканале. За это суд назначил ему 15 суток ареста. После увольнения с госканала Семченко работал в PR-сфере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина
Два вопроса к белорусским правозащитникам
Два вопроса к белорусским правозащитникам Андрей Санников
Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип