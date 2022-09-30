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Ученые предсказали возрождение суперконтинента через 300 млн лет

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  • 30.09.2022, 21:14
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Ученые предсказали возрождение суперконтинента через 300 млн лет

Компьютерное моделирование показало, что Тихий океан «закроется».

Исследователи из Нового Университета Кертина показали, что на Земле через 200–300 млн лет сформируется единый суперконтинент. Это произойдет, когда Тихий океан закроется, а все материки соединятся.

За последние 2 млрд лет континенты на Земле постоянно сталкивались, время от времени формируя единое пространство. В среднем это происходит один раз в 600 млн лет. Ученые использовали суперкомпьютер для моделирования того, как и когда сформируется следующий суперконтинент.

Исследуя ожидаемое развитие тектонических плит Земли с помощью суперкомпьютера, ученые показали, что менее чем через 300 миллионов лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией.

Тихий океан — это то, что осталось от суперокеана Панталасса, который сформировался около 700 млн лет назад, когда предыдущий суперконтинент начал распадаться на существующие материки. Это самый старый океан на Земле, и он начал уменьшаться в размерах со времен динозавров. Сейчас его размер сокращается на несколько сантиметров в год и, по оценке, ученых он полностью исчезнет через 200–300 млн лет.

На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.

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