Ученые предсказали возрождение суперконтинента через 300 млн лет 3 30.09.2022, 21:14

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Компьютерное моделирование показало, что Тихий океан «закроется».

Исследователи из Нового Университета Кертина показали, что на Земле через 200–300 млн лет сформируется единый суперконтинент. Это произойдет, когда Тихий океан закроется, а все материки соединятся.

За последние 2 млрд лет континенты на Земле постоянно сталкивались, время от времени формируя единое пространство. В среднем это происходит один раз в 600 млн лет. Ученые использовали суперкомпьютер для моделирования того, как и когда сформируется следующий суперконтинент.

Исследуя ожидаемое развитие тектонических плит Земли с помощью суперкомпьютера, ученые показали, что менее чем через 300 миллионов лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией.

Тихий океан — это то, что осталось от суперокеана Панталасса, который сформировался около 700 млн лет назад, когда предыдущий суперконтинент начал распадаться на существующие материки. Это самый старый океан на Земле, и он начал уменьшаться в размерах со времен динозавров. Сейчас его размер сокращается на несколько сантиметров в год и, по оценке, ученых он полностью исчезнет через 200–300 млн лет.

На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.