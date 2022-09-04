Ученые рассказали, как часто нужно менять зубную щетку 4 4.09.2022, 10:43

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Согласно опросу, женщины делают это в два раза чаще, чем мужчины.

Эксперты рассказали, что зубную щетку необходимо менять как минимум раз в три месяца, а также об опасных последствиях игнорирования этого правила.

Если в течение продолжительного времени использовать одну и ту же зубную щетку, то у человека появится зубной налет. Он является своего рода пленкой из бактерий, остающейся на зубах после употребления продуктов или напитков.

Об этом сообщает National Library of Medicine( ).

Из-за этих бактерий вырабатывается кислота, провоцирующая кариес. К счастью, зубной налет можно удалить обычной чисткой зубов, но для этого рекомендуется менять щетку не реже, чем раз в три месяца.

В противном случае зубная щетка перестает удалять налет, потому что ее щетинки изнашиваются и не достают к необходимым участкам. Согласно научным исследованиям, щетка начинает приходить в упадок примерно на 40 день эксплуатации, после чего происходит постепенное накопление зубного налета.

Помимо кариеса, у человека могут воспалиться десна, что может стать причиной развития деменции и сердечных инфекций. Несмотря на такие опасности, многие все равно используют зубные щетки долгие месяцы, а порой и год.

Согласно опросу, проведенному компанией Carisbrook Dental, женщины меняют зубную щетку каждые 92 дня, а мужчины – 185 дней. Учитывая все вышеперечисленное, эксперты призывают не игнорировать рекомендации и менять щетку хотя бы раз в три-четыре месяца, что также относится к электрическим щеткам.

Ранее врачи рассказывали, когда на самом деле необходимо чистить зубы.

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