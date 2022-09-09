Ракета, выпущенная по Харькову, развернулась и ударила по Белгороду

Ракета, выпущенная по Харькову, развернулась и ударила по Белгороду5
- 9.09.2022, 10:17
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Вторые сутки подряд в российском городе нет света.
Вторые сутки подряд в российском Белгороде нет света.
Об этом сообщают местные паблики, передает ТСН.
Предварительно, в Белгороде в очередной раз приземлилась ракета, которую оккупанты направляли в сторону Харькова.
Над областью раздалось несколько «хлопков».
Также очевидцы признались, что осколками под упавшую ночью ракеты выбили стекло в домах.
Заметим, что в сторону Харькова россияне выпустили шесть ракет.
Исчезновение света не остановило врага — ночью продолжился артобстрел украинского города.