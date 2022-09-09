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Ракета, выпущенная по Харькову, развернулась и ударила по Белгороду

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  • 9.09.2022, 10:17
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Ракета, выпущенная по Харькову, развернулась и ударила по Белгороду

Вторые сутки подряд в российском городе нет света.

Вторые сутки подряд в российском Белгороде нет света.

Об этом сообщают местные паблики, передает ТСН.

Предварительно, в Белгороде в очередной раз приземлилась ракета, которую оккупанты направляли в сторону Харькова.

Над областью раздалось несколько «хлопков».

Также очевидцы признались, что осколками под упавшую ночью ракеты выбили стекло в домах.

Заметим, что в сторону Харькова россияне выпустили шесть ракет.

Исчезновение света не остановило врага — ночью продолжился артобстрел украинского города.

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