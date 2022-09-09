Джазмены из джунглей: шимпанзе в Уганде создают собственные музыкальные стили 1 9.09.2022, 14:47

Приматы общаются друг с другом с помощью музыки.

Ученые из заповедника Будонго в Уганде заметили: самцы шимпанзе барабанят по корням деревьев с такой силой, что звуки слышны за километр. При этом каждый выбивает свой уникальный ритм, и это определенно похоже на музыку для человеческого уха. Специалисты решили выяснить, как это используют сами шимпанзе, пишет «Вокруг света».

Выглядит эта «игра на барабанах» следующим образом: сильные удары по торчащим из почвы корням деревьев создают такой резонанс и мощный глубокий звук, что его слышно далеко в лесу. Все это сопровождается характерным для шимпанзе «улюлюканьем». Обычно они барабанят ногами, но иногда руки тоже подключают.

В одном из сообществ — Вайбира — зоологи сделали аудиозаписи этой музыки у семи разных самцов. Все они «играли» с разной скоростью и длиной пауз между ударами. Стили действительно настолько отличались, что всего через пару недель, по словам авторов, они уже могли их различать, не видя, кто играет.

«Тристан — лесной Джон Бонэм (барабанщик Led Zeppelin. — Прим. ред.). Он играет очень быстро с множеством равномерно разделенных ударов. Вы едва можете видеть его руки. А другие предпочитают более синкопированный джазовый стиль», — рассказал Веста Элеутери, ведущий автор исследования из Венского университета.

Так, самцы Альф и Ила создавали свой ритм, используя технику, при которой обе лапы касались корня одновременно.

Однако во время этих наблюдений ученые заметили, что шимпанзе не всегда используют свой явно отличимый фирменный стиль. Иногда обезьяны не хотят, чтобы их узнали по игре. А в других случаях, наоборот, сообщают своим ритмом сородичам: я здесь. Таким образом, «игра на барабанах» служит для связи друг с другом, когда они уходят далеко от дома, путешествуют или ищут кого-то.

Остается вопрос, разделяют ли ближайшие родственники человека музыкальные пристрастия людей или это просто необходимость. Биологи, наблюдающие за шимпанзе не первый год, уверены: приматы обладают чувством ритма, а музыка может затрагивать их на эмоциональном уровне.

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