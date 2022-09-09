Армия Украины контрнаступает на Херсонщине: в войсках РФ бунт - отказываются воевать 2 9.09.2022, 18:10

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ВСУ призывают войска РФ сложить оружие и сдаться.

Силы обороны Украины продолжают вести контрнаступательную операцию в Херсонской области. Российские военные сдаются в плен. В войсках противника бунты – они пишут рапорты с отказом принимать участие в боевых действиях. Украинская армия призывает оккупантов сдаваться. Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украина Наталья Гуменюк.

Она рассказала о том, что военные РФ отказываются воевать против Украины, участвуя в так называемой «спецоперации». Они поднимают бунт.

По ее словам, российских пленных становится все больше. Украинская армия призывает военных России сложить оружие и сдаться.

- Мятежные настроения в их подразделениях, где они поднимаются против командования, пишут рапорты об отказе участвовать в "спецоперации"... Ну и у них всегда есть выход простой, о котором мы говорим и доносим им - сложить оружие, дождаться ВСУ, и обменный фонд, - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Контрнаступление армии Украины в Херсонской области

Армия Украины продолжает вытеснять оккупационные войска России в Херсонской области с временно оккупированных ими позиций. Освобождаются территории. Ранее ВСУ деоккупировали Высокополье.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявила, что украинские войска повредили все мосты в Херсонской области, которыми пользовались российские оккупанты.

Теперь враг больше не сможет снабжать свои силы по эстакадам.

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