Пашинян отказался проводить учения ОДКБ в Армении 13 10.01.2023, 11:31

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Никол Пашинян

Армянский премьер заявил, что «учения нецелесообразны».

Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений Организации.

Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.

Отметим, что глава Армении критикует прокремлевский военный блок за неэффективность. ОДКБ отказывается поддерживать Ереван в конфликте с Азербайджаном.

Как писал сайт Charter97.org, Пашинян на саммите Организации стран договора о коллективной безопасности заявил о «фиаско» военного блока, собранного Кремлем из республик бывшего СССР.

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