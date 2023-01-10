Пашинян отказался проводить учения ОДКБ в Армении

Пашинян отказался проводить учения ОДКБ в Армении13
- 10.01.2023, 11:31
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Армянский премьер заявил, что «учения нецелесообразны».
Минобороны Армении сообщило ОДКБ, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений Организации.
Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян.
Отметим, что глава Армении критикует прокремлевский военный блок за неэффективность. ОДКБ отказывается поддерживать Ереван в конфликте с Азербайджаном.
Как писал сайт Charter97.org, Пашинян на саммите Организации стран договора о коллективной безопасности заявил о «фиаско» военного блока, собранного Кремлем из республик бывшего СССР.