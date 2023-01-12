В Беларусь с инспекцией приехал российский генерал 6 12.01.2023, 15:34

3,948

Олег Салюков

Салюков проверял военную группировку «союзного государства».

В Беларусь прибыла комиссия министерства обороны России. Ее возглавляет генерал армии Олег Салюков, которого вчера назначили заместителем командующего оккупационных войск в Украине Валерия Герасимов. О приезде российского инспектора сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск (сил), находящиеся на полигонах Вооруженных Сил Беларуси», — говорится в сообщении.

В ходе работы, как сообщает пресс-служба, «проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Как сообщала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, белорусских военных могут отправить в Украину через Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».