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Белорусский банк перестал принимать переводы из российского «Тинькофф банка»

  • 12.01.2023, 16:13
Белорусский банк перестал принимать переводы из российского «Тинькофф банка»

Пока неизвестно, с чем именно связано подобное решение.

«Белинвестбанк» больше не принимает переводы на свои карты из российского «Тинькофф банка». Подробности рассказали в службе поддержки «Белинвестбанка» финансовому изданию Frank Media, пишет Myfin.by.

Отмечается, что данный запрет начал действовать с 6 января 2023 года. Так, клиенты «Тинькофф банка» больше не могут пополнять через переводы свои карты, которые были открыты в «Белинвестбанке». Кроме того, они также не могут перечислять подобным образом средства другим держателям карточек указанного белорусского банка.

На текущий момент неизвестно, с чем именно связано принятие подобного решение. Также неизвестно и то, сколько именно может продлиться запрет.

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