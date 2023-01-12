За дрифт на кольце в Могилеве парней лишили прав 8 12.01.2023, 20:29

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Покатушки были зафиксированы на камеру внешнего наблюдения.

Несколько парней вчера поздним вечером решили покататься боком на круговом перекрестке в Могилеве. Дрифт пришелся не по душе жителям стоящих неподалеку от перекрестка домов: моторы ревели и не давали отдохнуть. На место выехали сотрудники ГАИ, пишет «Онлайнер».

Покатушки были зафиксированы на камеру внешнего наблюдения. Снимали парней и из окон многоэтажки.

В ГАИ сообщили об итогах поездки: «21-летний молодой человек заплатит штраф в 259 рублей, 24-летний могилевчанин лишен прав на 1 год и тоже заплатит штраф. Третий водитель также привлечен к административной ответственности. На всех нарушителей по итогу составлено 24 протокола».

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