Зэкам из ЧВК «Вагнера» пообещали места в Госдуме от «Единой России» 1 13.01.2023, 11:40

Их назвали «образованными людьми с хорошим кругозором».

Воевавшие в составе ЧВК «Вагнер» заключенные обладают необходимыми для депутата компетенциями, заявил ura.news депутат от «Единой России», член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину. Причем даже в ЧВК «Вагнер», где довольно жесткий подход к выполнению боевых задач», — заявил депутат.

Ранее Гурулев заявил, что относится «с большим уважением» с владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и созданной им организации. Несмотря на то что российский закон прямо запрещает использование частных армий, законодатель оправдывает существование ЧВК «Вагнера» тем, что они есть «по всей планете».

При этом закон «О выборах депутатов Государственной Думы» запрещает избираться в Думу бывшим осужденным по тяжким статьям. В статье 4 говорится, что «осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, [не имеет права избираться депутатом Госдумы] до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости».

Кроме того, депутат Гурулев даже голосовал за поправки к этому закону, отмечает журналистка Фарида Рустамова.

В США считают, что на службе в ЧВК «Вагнер» состоят 50 тысяч человек, говорил официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Из них 40 тысяч — рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 тысяч — профессиональные военные.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что «Единая Россия» выдвинет на предстоящие выборы вернувшихся с фронта военных, добровольцев, а также волонтеров, работавших в Донбассе.

«Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности», — сказал один из источников издания в администрации президента.

На фронт добровольцами поехали и несколько депутатов Госдумы. Это усилит их позиции на выборах, они смогут вернуться как «ветераны», отмечал собеседник газеты.

Например, депутат Госдумы Сергей Сокол одним из первых написал заявление на «добровольную мобилизацию», сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Сокол также должен пойти на выборы главы Хакасии, которые пройдут в сентябре, от «Единой России» против коммуниста Валентина Коновалова.

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