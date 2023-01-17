«Лукашенко должен понести наказание за предоставления Беларуси для нападения на Украину» 5 17.01.2023, 13:28

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иллюстрационное фото

Белорусы - о запуске ракет по Киеву с аэродрома «Зябровка».

14 января российские войска атаковали Киев новыми ракетами для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Позже издание Defence Express, проанализировав фото обломков ракеты, установило, что удар по Киеву был нанесен с белорусского аэродрома «Зябровка», который находится под Гомелем.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально отреагировали на удары по Украине с территории Беларуси. Приводим их комментарии:

- Пора уже украинцам сравнять «Зябровку» с землей, чтобы и следа от этого осиного гнезда не осталось.

- Неужели картофельный фюрер допрыгался?

- Лукашенко должен понести наказание за предоставления Беларуси фашистской России как плацдарма, с которого осуществляются бандитские нападения на Украину и за соучастие в этих нападениях.

- Два плешивых. Один - в РФ, второй - в РБ. Устраните уже кто-нибудь эту нечисть и вздохнет наконец-то спокойно народ.

- Лукашенко с сыновьями, его охрана, ОМОН, ВДВ, ФСБ могут воевать только с безоружными людьми, с женщинами, с подростками. Нечего цацкаться с Лукашенко, бейте по Дроздам, по «Зябровке», лагерям, где готовят оккупантов.

- Окружение Лукашенко уже с сомнением смотрит на то, как этот дурень втягивает страну в путинскую военную авантюру. И если ответный удар будет не по военным российским базам, а по Дроздам, где живут чиновники, сомнение у окружения Лукашенко станет ещё больше. Им то эта война совсем ни к чему.

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