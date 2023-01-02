В Беларуси закрыли более 50 заправок «Белоруснефть» 8 2.01.2023, 19:10

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Автовладельцы остались без топлива.

В Беларуси 2 января пришлось закрыть более 50 заправок «Белоруснефть», часть магазинов «Евроопт», строительный магазин «Материк», а также некоторые другие магазины, следует из сообщений на сайтах торговых сетей, пишет «Комсомолка».

На сайте «Материка» написано, что в понедельник, 2 января, магазин не работает по техническим причинам.

- О времени открытия будет сообщено дополнительно.

В торговой сети «Евроопт» также предупредили о том, что некоторые магазины могут временно не работать. И пояснили, что это связано с техническими неполадками у компании «ТУССОН», которая занимается обслуживанием кассовых аппаратов.

В сети принесли извинения за доставленные неудобства.

В службе поддержки клиентов компании «Белоруснефть» сказали, что более 50 заправок по Беларуси 2 января не работают - проблема в кассовом оборудовании.

- Ночью произошел сбой регистраторов фискальных чеков, из-за чего заправки не могут технически работать и обслуживать, - пояснили в компании «Белоруснефть».

И добавили, что на данный момент вопрос решается.

Проблемы с работой кассового оборудования также возникли в сети магазинов «Остров чистоты и вкуса», «Спортмастер».

Не исключено, что технический сбой оборудования затронул и других клиентов компании. По информации на официальном сайте компании «ТУССОН», у них более 13 000 компаний-клиентов, в их числе «Остров чистоты и вкуса», «Мила», «ОМА», «Лукойл», «Serge», «Милавица», «Бургер кинг», «Марк Формелль», «Копеечка», «Марцiн», «Аптека ADEL» и другие.

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