Пентагон официально объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине 3 20.01.2023, 9:32

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Опубликован список стоимостью 2,5 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

«Новый пакет помощи содержит сотни бронетехники, критически важную поддержку для противовоздушной обороны Украины и другие средства», - говорится в заявлении Минобороны США.

Полный список вооружений:

Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

8 систем ПВО Avenger;

59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 000 снарядов калибра 25 мм;

90 бронетранспортеров (БТР) Stryker с 20 минными установками;

53 противоминно-стойкие транспортные средства (MRAP);

350 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

20 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

Приблизительно 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

95 000 артиллерийских снарядов калибра 105 мм;

Приблизительно 11 800 120-мм минометных снарядов;

Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

12 автомобилей боеприпасов;

6 командно-штабных машин;

22 тактических автомобиля для буксировки оружия;

Высокоскоростные противорадарные ракеты (HARMs);

Приблизительно 2000 противотанковых ракет;

Более 3'000'000 боеприпасов к стрелковому оружию;

Подрывная техника для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Приборы ночного видения;

Запчасти и другое полевое оборудование.

«Недавние воздушные атаки Кремля на объекты критической инфраструктуры Украины вновь демонстрируют разрушительные последствия жестокой войны России. Этот пакет предоставляет дополнительные боеприпасы NASAMS и системы ПВО Avenger, чтобы помочь Украине противостоять ряду угроз ближнего и среднего радиуса действия и укрепить эшелонированную противовоздушную оборону», - добавили в Пентагоне.

В целом США выделили на помощь безопасности Украины более 27,4 миллиарда долларов. Из этой суммы 26,7 миллиарда с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

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