Sky News: Германия согласна, чтобы Польша отправила в Украину танки Leopard

Sky News: Германия согласна, чтобы Польша отправила в Украину танки Leopard4
- 20.01.2023, 15:07
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Специального разрешения Берлина не требуется.
Польша может отправить танки Leopard без разрешения Берлина, цитирует Sky News спикера правительства Германии. Вместе с тем в правительстве добавили, что у них нет информации по официальному запросу.
«Германия владеет лицензией на экспорт основного боевого танка Leopard, поэтому официально должна разрешить другим странам отправлять его за границу», - отмечает издание.
Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может отправить свои танки независимо от того, получит она разрешение Германии или нет.