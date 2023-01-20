Sky News: Германия согласна, чтобы Польша отправила в Украину танки Leopard 4 20.01.2023, 15:07

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фото: PAP

Специального разрешения Берлина не требуется.

Польша может отправить танки Leopard без разрешения Берлина, цитирует Sky News спикера правительства Германии. Вместе с тем в правительстве добавили, что у них нет информации по официальному запросу.

«Германия владеет лицензией на экспорт основного боевого танка Leopard, поэтому официально должна разрешить другим странам отправлять его за границу», - отмечает издание.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может отправить свои танки независимо от того, получит она разрешение Германии или нет.

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