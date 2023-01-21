Звезда фильма «Гардемарины» отправился на войну с Украиной 35 21.01.2023, 12:03

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Актер опубликовал свои фото в кепке с буквой «z» на фоне военной техники РФ.

56-летний российский актер Михаил Мамаев поделился в своем блоге кадрами с оружием на фоне военной техники. Российские СМИ сообщают, что он уехал на фронт. Подробности его пребывания в зоне боевых действий не сообщаются.

На фото актер позирует в кепке с буквой «z», которую оккупанты используют как символ своей «спецоперации» - так пропагандисты называют кровожадную войну и убийства мирных украинских граждан.

На фотографии также можно рассмотреть военную технику РФ с аналогичной символикой, и военных РФ. Мамаев закрыл им лица стикерами с изображением собаки.

Кто такой Михаил Мамаев

Советский и российский актёр родом из Москвы. За его плечами много ролей, однако одна является знаковой - это фильм «Гардемарины», где Мамаев сыграл Никиту Оленева.

В открытых источниках есть информация о том, что Мамаев еще со школьных лет мечтал быть военным - видит свое будущее в качестве разведчика. Для этого занимался физической подготовкой, однако в старших классах приоритеты изменились, и он решил связать свою жизнь с творчеством.

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