закрыть
21 января 2023, суббота, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Звезда фильма «Гардемарины» отправился на войну с Украиной

35
  • 21.01.2023, 12:03
  • 17,628
Звезда фильма «Гардемарины» отправился на войну с Украиной

Актер опубликовал свои фото в кепке с буквой «z» на фоне военной техники РФ.

56-летний российский актер Михаил Мамаев поделился в своем блоге кадрами с оружием на фоне военной техники. Российские СМИ сообщают, что он уехал на фронт. Подробности его пребывания в зоне боевых действий не сообщаются.

На фото актер позирует в кепке с буквой «z», которую оккупанты используют как символ своей «спецоперации» - так пропагандисты называют кровожадную войну и убийства мирных украинских граждан.

На фотографии также можно рассмотреть военную технику РФ с аналогичной символикой, и военных РФ. Мамаев закрыл им лица стикерами с изображением собаки.

Кто такой Михаил Мамаев

Советский и российский актёр родом из Москвы. За его плечами много ролей, однако одна является знаковой - это фильм «Гардемарины», где Мамаев сыграл Никиту Оленева.

В открытых источниках есть информация о том, что Мамаев еще со школьных лет мечтал быть военным - видит свое будущее в качестве разведчика. Для этого занимался физической подготовкой, однако в старших классах приоритеты изменились, и он решил связать свою жизнь с творчеством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников