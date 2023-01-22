Зеленский: Украина может победить уже в 2023 году 2 22.01.2023, 22:31

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Скорость завершения войны зависит от нескольких вещей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины может победить в войне с Россией уже в этом году.

Об этом украинский президент заявил во время встречи с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, который приехал в Киев.

Как сообщает «Украинская правда», для победы украинцам нужно сохранять единство и крепость:

— Скорость (завершения войны. - ред.) зависит от нескольких вещей: крепости внутри Украины и крепости извне – помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов что извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну.

Президент Украины также отверг любые утверждения о необязательности победы или допустимости частичной победы.

Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что друзья Украины помогут «как можно скорее закончить эту войну в 2023 году».

«Потому что это будет лучше для мира - чтобы не гибли люди, и это будет лучше для Украины и, честно говоря, для российского народа тоже. Давайте закончим уже это», — сказал Джонсон.

Также он призвал передать Украине все нужное для победы оружие. Джонсон считает, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь Россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у нее средства.

Ранее сайт Charter97.org приводил слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который заявил, что 2023-й станет годом победы Украины.