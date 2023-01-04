Буданов: 2023-й станет годом украинской победы 4.01.2023, 22:19

Глава украинской разведки неожиданно назвал 2022 год одним из лучших в истории страны.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире «1+1» дал прогноз на 2023-й и неожиданно назвал 2022 год «одним из лучших в истории страны».

«Я считаю, что 2022 год, на самом деле, – это один из лучших годов во всей истории Украины. На начальном этапе реально был такой период, когда была угроза существованию Украины как государства. Это самый лучший год… Мы стояли перед возможностью потерять государственность. Но этого не произошло, и этим надо гордиться и об этом надо помнить», – сказал глава украинской разведки.

В то же время, по словам Буданова, год 2023-й – «будет год нашей победы».

«Но нужно очень серьезно к ней готовиться. Потому что после военной победы будет еще достаточно много событий… к которым нам нужно подготовиться сейчас… в Украине. Как дальше мы будем жить, когда мы вернем все эти территории, восемь лет находившиеся под оккупацией. Это достаточно серьезная будет дальше работа. Однако еще раз подтверждаю, что 2023 год должен стать годом победы, и он станет», – отметил начальник ГУР Минобороны Украины.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Буданов анонсировал большое контрнаступление ВСУ этой весной.

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