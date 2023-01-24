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Гомельская чиновница ЖКХ о размытой дороге: Подсохнет — проедете

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  • 24.01.2023, 11:07
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Гомельская чиновница ЖКХ о размытой дороге: Подсохнет — проедете

Коммунальщики сослались на то, что «дороги испортились везде».

В соцсетях жители гомельского микрорайона Костюковка пожаловались на размытую дорогу.

Журналист «Маяка» разобралась в ситуации.

Начальник отдела ЖКХ Гомельского райисполкома Валерия Шатило очень расплывчато ответила на вопрос. Можно сказать, что она ответила журналисту «подсохнет — проедете»:

— Нынешний паводок и таяние снега испортили дороги во многих населенных пунктах. Из-за особенностей рельефа и неустойчивой погоды многие низины оказались затоплены, грунтовые покрытия переувлажнены.

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