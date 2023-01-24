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В Украине пять глав ОВА отправлены в отставку

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  • 24.01.2023, 14:21
  • 6,954
В Украине пять глав ОВА отправлены в отставку

Глава Киевской областной военной администрации может перейти работать в Офис президента.

Во вторник, 24 января украинский Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА, в частности, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.

Об этом сообщило украинское правительство.

Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:

Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;

Александра Старуха – Запорожская ОВА;

Алексея Кулебы – Киевская ОВА;

Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;

Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Отмечается, что Алексей Кулеба может занять место ушедшего в отставку заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Ранее сайт Charter97.org сообщал об увольнениях ряда замминистров.

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