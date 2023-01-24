В Украине пять глав ОВА отправлены в отставку

В Украине пять глав ОВА отправлены в отставку13
- 24.01.2023, 14:21
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Глава Киевской областной военной администрации может перейти работать в Офис президента.
Во вторник, 24 января украинский Кабмин согласовал увольнение пяти глав ОВА, в частности, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской.
Об этом сообщило украинское правительство.
Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:
Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
Александра Старуха – Запорожская ОВА;
Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.
Отмечается, что Алексей Кулеба может занять место ушедшего в отставку заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Ранее сайт Charter97.org сообщал об увольнениях ряда замминистров.