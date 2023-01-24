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Громкие отставки в Украине: с постов ушли заместители генпрокурора и главы Минобороны

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  • 24.01.2023, 12:55
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Громкие отставки в Украине: с постов ушли заместители генпрокурора и главы Минобороны

Ожидается, что отставки продолжатся.

В Украине началась череда громких отставок. С поста заместителя Офиса президента Украины ушел Кирилл Тимошенко.

Затем заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ. Свое решение он мотивировал желанием снять угрозы для стабильного обеспечения армии, возникшие из-за «кампании обвинений».

Также Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора после скандала с отдыхом в Испании.

Сообщается, что заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря также написал заявление об увольнении.

Ожидается, что громкие отставки продолжатся. Украинские СМИ пишут, что должности могут потерять и несколько министров.

Ранее чистки в исполнительной власти анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

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