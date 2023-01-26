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Назван лучший фрукт для здоровья сердца и нервной системы

  • 26.01.2023, 17:32
Назван лучший фрукт для здоровья сердца и нервной системы

Он также благоприятно действует на состояние легких.

Диетолог Маргарита Королева перечислила полезные качества авокадо. Медик отметила, что регулярное употребление авокадо поможет поддержать здоровье сердца и сосудов, укрепит нервную систему и будет способствовать профилактике онкологии.

Королева сообщила, что ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, поддерживают репродуктивную функцию, благоприятно действуют на состояние легких. В частности, благодаря им лучше функционируют легочные альвеолы, которые выстилает жировая оболочка, обеспечивающая им газообмен

«Жирные кислоты поддержат здоровье сердца и стенок сосудов, они имеют противовоспалительный потенциал. Противовоспалительный значит противораковый», - добавила Королева.

Доктор медицинских наук проинформировала также, что авокадо дает организму растительный белок и витамины группы B, которые важны для хорошей работы клеток и крепкого неврологического здоровья. Эксперт предупредила,  что нехватка витаминов группы B чревата для человека ослаблением его защитных сил: он становится более уязвимым перед воздействием внешней среды.

«Следует употреблять авокадо два-три раза в неделю, чтобы получать от него максимальную пользу», - считает диетолог.

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