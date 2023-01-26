ВСУ из минометов разгромили склад боеприпасов РФ неподалеку Бахмута
- 26.01.2023, 18:30
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Видеофакт.
Бойцы Национальной гвардии Украины из минометов уничтожили склад боеприпасов российской армии на Бахмутском направлении.
Об этом сообщили в телеграм-канале НГУ.
По словам военных, цель обнаружили аэроразведчики, после чего информацию передали минометчикам. Результат – уничтоженные гранатометы, гранаты и боеприпасы противника.
«Бригада оперативного назначения обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение по складу с боеприпасами противника, который содержал гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения», – рассказали в НГУ.