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ВСУ из минометов разгромили склад боеприпасов РФ неподалеку Бахмута

  • 26.01.2023, 18:30
  • 1,558
ВСУ из минометов разгромили склад боеприпасов РФ неподалеку Бахмута

Видеофакт.

Бойцы Национальной гвардии Украины из минометов уничтожили склад боеприпасов российской армии на Бахмутском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале НГУ.

По словам военных, цель обнаружили аэроразведчики, после чего информацию передали минометчикам. Результат – уничтоженные гранатометы, гранаты и боеприпасы противника.

«Бригада оперативного назначения обнаружила склад боеприпасов оккупантов и с помощью минометного расчета нанесла огневое поражение по складу с боеприпасами противника, который содержал гранатометы, АГС, гранаты и боеприпасы для стрелкового вооружения», – рассказали в НГУ.

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