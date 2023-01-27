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SpaceX вывела на орбиту сразу рекордное количество новых спутников Starlink

  • 27.01.2023, 2:13
SpaceX вывела на орбиту сразу рекордное количество новых спутников Starlink

Ракета стартовала с мыса Канаверал.

Американская компания SpaceX запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников Starlink.

Об этом сообщает space.com.

Как пишет издание, компания SpaceX отметилась очередной рекордной миссией — ракета Falcon 9 вывела на орбиту самый тяжелый для себя груз общим весом 17,4 тонны, доставив в космос сразу 56 новых спутников Starlink. Ракета стартовала с мыса Канаверал.

«До этого ракетоноситель Falcon 9 восемь раз доставлял в космос различные грузы, включая перевозки экипажей астронавтов на МКС в рамках миссий Crew-3 и Crew-4, состоявшихся в ноябре 2021 года и апреле 2022 года соответственно. Также повторно использовался обтекатель, прикрывающий верх ракеты с грузом спутников», - объясняет издание.

По сообщению SpaceX, запуск добавит очередную порцию спутников в гигантскую группировку Starlink, обеспечивающую широкополосным интернетом пользователей во многих регионах мира.

«Эта группировка уже включает более 3400 рабочих объектов, и их количество будет только расти», - подчеркивают специалисты компании.

Как отмечает space.com, основатель и глава компании Илон Маск уже получил разрешение на запуск 7500 спутников Starlink и подал заявку на вывод в космос еще 30 тысяч новых объектов. Запуск, состоявшийся 24 января, стал уже шестым для SpaceX в 2023 году и 205-м для компании.

«Если компания сможет сохранить темп, заданный в январе, то побьет абсолютный рекорд 2022 года — тогда она совершила 61 запуск, далеко опередив все государственные и частные структуры», - отмечает издание.

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