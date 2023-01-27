Оставив Соледар, ВСУ получили неожиданный бонус против армии РФ 27.01.2023, 9:46

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фото: getty images

Врага теперь «выжигают», как на ладони.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские войска отошли от Соледара Донецкой области и заняли более выгодные позиции. Теперь ВСУ просто выжигают российских оккупантов, которые находятся в городе.

«Мы вышли из города Соледар, где уже не было возможности удерживать определенные рубежи, на лучшие позиции. После того, как российская артиллерия уничтожила рубежи обороны в Соледаре, не было смысла его удерживать», – объяснил эксперт в эфире «Апостроф TV».

По его словам, в этой ситуации оптимально удерживать левый берег реки Бахмутка, где начинаются определенные возвышенности. С них гораздо удобнее уничтожать врага в самом Соледаре.

«Город сейчас лежит как на ладони перед нашими военными. И наша арта сейчас выжигает россиян в самом Соледаре. Здесь проблем больших нет, мы удерживаем линию обороны и не даем россиянам обойти Бахмут с востока», – подчеркнул Свитан.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины покинули город Соледар и закрепились на ранее подготовленных рубежах. Такое решение было принято для сохранения жизни украинских военных.

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