закрыть
27 января 2023, пятница, 10:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оставив Соледар, ВСУ получили неожиданный бонус против армии РФ

  • 27.01.2023, 9:46
  • 2,768
Оставив Соледар, ВСУ получили неожиданный бонус против армии РФ
фото: getty images

Врага теперь «выжигают», как на ладони.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что украинские войска отошли от Соледара Донецкой области и заняли более выгодные позиции. Теперь ВСУ просто выжигают российских оккупантов, которые находятся в городе.

«Мы вышли из города Соледар, где уже не было возможности удерживать определенные рубежи, на лучшие позиции. После того, как российская артиллерия уничтожила рубежи обороны в Соледаре, не было смысла его удерживать», – объяснил эксперт в эфире «Апостроф TV».

По его словам, в этой ситуации оптимально удерживать левый берег реки Бахмутка, где начинаются определенные возвышенности. С них гораздо удобнее уничтожать врага в самом Соледаре.

«Город сейчас лежит как на ладони перед нашими военными. И наша арта сейчас выжигает россиян в самом Соледаре. Здесь проблем больших нет, мы удерживаем линию обороны и не даем россиянам обойти Бахмут с востока», – подчеркнул Свитан.

Как сообщал сайт Charter97.org, 25 января 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины покинули город Соледар и закрепились на ранее подготовленных рубежах. Такое решение было принято для сохранения жизни украинских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский