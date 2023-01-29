Ученые раскрыли секрет стоматологов XVII века 29.01.2023, 14:45

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Исследователям «помогла» французская аристократка Анна д’Алегр.

Спустя 400 лет после смерти французской аристократки ученые раскрыли ее медицинскую тайну.

Тело Анны д’Алегр, умершей в 1619 году, было обнаружено при археологических раскопках в замке Лаваль на северо-западе Франции в 1988 году. Забальзамированный труп, хранившийся в свинцовом гробу, великолепно сохранился, это позволило ученым быстро обнаружить, что вдовствующая графиня Лаваль пользовалась зубным протезом из слоновой кости, хотя подробно изучить его, не повредив бесценной находке, на тот момент возможности не было.

Спустя 35 лет группа археологов и медиков из Национального института превентивных археологических исследований Франции просканировала череп умершей женщины, обнаружив, что при жизни та страдала от пародонтита, из-за которого ее зубы расшатывались. Лечивший ее врач использовал тонкую золотую проволоку, чтобы стянуть и скрепить вместе несколько ее настоящих и один искусственный зуб, сделанный из слоновой кости.

Однако на деле «лечение» только сделало пациентке хуже, утверждают исследователи: мало того что операция оказывала исключительно косметический эффект, так еще и золотую проволоку приходилось регулярно подтягивать, еще больше расшатывая оставшиеся целыми зубы. Впрочем, вдовствующая графиня Лаваль наверняка сознательно пошла на эту болезненную операцию, ведь во времена ее жизни ценность женщины во многом определяла внешняя красота.

Как сообщает информационный ресурс france24.com, Амбруаз Паре, современник Анны д’Алегр, лечивший особ королевской крови и спроектировавший некоторые виды зубных протезов, утверждал, что отсутствие зубов делает речь пациента «развратной». Потеря статуса в обществе по причине физического недостатка была бы смертным приговором для французской светской львицы с сомнительной репутацией, дважды побывавшей замужем и пережившей обоих супругов.

Анна д’Алегр жила в неспокойное для Франции время религиозных войн, угодила в королевскую немилость и потеряла единственного сына, когда тот отправился воевать в Венгрию. Состояние ее зубов говорит о том, что женщина жила в постоянном стрессе, подкосившем ее здоровье, и в возрасте 54 лет вдовствующая графиня умерла от болезни.

Возможно, проблемы с зубами были одной из многих ее повседневных проблем, но она до конца своих дней продолжала использовать зубные протезы, чтобы ни в коем случае не позволить окружающим обвинить себя в «развратности».

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