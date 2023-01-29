В 2022 году в армию Польши вступило рекордное количество людей после отмены призыва 29.01.2023, 22:38

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Цель Варшавы — чтобы польская армия насчитывала не менее 300 тысяч солдат.

В польскую армию за прошлый год вступили 13 742 солдата, что стало рекордным числом с момента отмены обязательной военной повинности в 2008 году.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», в субботу заявил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В прошлом году в польскую армию вступило рекордное количество солдат. Я имею в виду профессиональных военнослужащих - 13 742 солдат. Это стало рекордом с момента отмены обязательной военной службы», - сказал он в Люблине на церемонии принятия присяги бойцами Войска территориальной обороны.

«Это только первый этап, ведь в этом, 2023 году, наша кампания «Стань солдатом Республики Польша» будет только набирать обороты. Как результат, больше добровольцев уже записались на добровольную срочную военную службу», - добавил польский министр.

По словам Блащака, сейчас вооруженные силы Польши насчитывают 164 тысячи военных, еще 36 тысяч являются бойцами Войска теробороны.

«Наша цель — чтобы польская армия насчитывала не менее 300 тысяч солдат, в том числе 50 тысяч солдат ВТО и 250 тысяч профессиональных солдат», - отметил он.

Как известно, на фоне полномасштабной войны в Украине в Польше начали делать шаги для укрепления обороноспособности.

Весной 2022 года был принят закон «О защите Родины», который ввел новый вид военной службы — добровольную военную службу. Пройти ее может каждый, кто ранее не был в армии. Благодаря ей можно пройти военную подготовку и в будущем остаться в резерве или вступить в профессиональную армию.

Кроме того, Польша планирует удвоить расходы на оборону – сначала с нынешних 2,4% валового внутреннего продукта до 3%, а впоследствии – до 5% ВВП.

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