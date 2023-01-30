Андрей Пионтковский: Путин готовит россиян к капитуляции РФ 5 30.01.2023, 17:53

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Известный журналист рассказал о предпосылках к отступлению россиян.

Публицист Андрей Пионтковский рассказал в интервью УНИАН о предпосылках к отступлению войск РФ с территории Украины.

Известный журналист согласился с предположением собеседницы о том, что Путин может в любой момент свернуть «специальную военную операцию» в Украине, объявив проигрыш победой. Сил и средств поддерживать интенсивные боевые действия никаких возможностей нет, о чем главе Кремля вполне могут сообщить его генералы. Единственное, что ему остается, — подготовить россиян к капитуляции Российской Федерации в войне с Украиной.

Российский социолог в ответ на услышанное сообщил: «Это не только Путин. Я Вам приведу еще пример более яркий и впечатляющий. Я не знаю, заметила ли его украинская аудитория. У меня две работы на победу Украины: я как бы ваш корреспондент в Вашингтоне, но я еще краем глаза посматриваю за российскими пропагандистскими каналами».

Затем Андрей Пионтковский поделился информацией: «Вы знаете, вот перед «Рамштайном», сразу же после Давоса, когда все выходили на трибуну и просто говорили, клянемся до победы Украины, там началась паника, и вот спустили новый темничек. Я вам сейчас его процитирую. Я слышал дважды его в различных вариантах, как он исполнялся: «Россия — великая держава. Она не может потерпеть поражение. Даже если мы сражаясь с блоком из пятидесяти государств НАТО, вооруженных до зубов, на которых работает вся мировая индустрия, отступим на границы 1991 года, все равно это будет наша великая победа. Мы сожмемся как пружина и будем ненавидеть Запад и украинских бандеровцев еще больше». Вы ж понимаете, как реальность заставляет, изменяет сознание и в бункере, и на Лубянке».

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