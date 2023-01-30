За три месяца Украина может получить до ста танков Leopard 2 30.01.2023, 21:05

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Об этом сообщил замглавы МИД Украины.

ВСУ могут получить до ста танков от западных партнеров в течение трех месяцев, убежден заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

В эфире телемарафона он сообщил, что Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они имеются не только на вооружении европейских партнеров. Он уточнил, что эти танки есть и в Латинской Америке.

«Leopard — это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будем иметь хотя бы до 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде до трех месяцев», — подчеркнул дипломат.

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