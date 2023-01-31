«Сюрприз» для Путина: Германия ставит крест на импорте российского газа 31.01.2023, 10:49

4,042

Федеральное правительство приняло ряд мер.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину правительство Германии намерено ограничить импорт российского сжиженного природного газа, дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в письме заместителя министра энергетики Патрика Грейхена в ответ на ряд вопросов, заданных консервативными оппозиционными депутатами

«Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ», - отметил Грейхен.

По данным немецкой лоббистской группы Zukunft Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему принимают поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.

Правительство Германии знает, что российский СПГ доходит до импортных терминалов в соседних странах, пишет Грайхен. Однако крайне сложно оценить, сколько его хранится в настоящее время.

Согласно документу, в будущем компании будут обязаны информировать Комиссию о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-часов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».