Известную гомельскую доносчицу назначили управлять местным радио 6 31.01.2023, 15:08

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По ее доносам людей судили, сажали в колонии и депортировали из Беларуси.

Гомельское издание «Флагшток» сообщает, что главный редактор Гомельской районки «Маяк» Ирина Коновалова сегодня была назначена на должность руководителя Гомельского городского радио 107.4 FM.

Эта женщина — бывшая идеологическая работница, жена милиционера. В последние годы она почувствовала себя способной решать людские судьбы, и ей это понравилось: по ее доносам людей судили, сажали в колонии и депортировали из Беларуси.

«Флагшток», перечисляя эти и другие свершения пропагандистки, отмечает:

«Коновалова за четыре года работы так и не смогла найти читателей для своих публикаций. Политическую пропаганду (также как и районные новости)на страницах «Маяка» и его социальных сетей обычно просматривает от 50 до 300 читателей».

Коновалову назначили руководить радио, на котором перед этим провели кадровые чистки по политическим мотивам. Увольнения на КУП «Гомельское городское радио» начались в октябре 2022 года. Радиоведущих обвинили в поддержке протестующих в 2020 году, а также в том, что в позитивном ключе упомянули российского оппозиционного журналиста Юрия Дудя.

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