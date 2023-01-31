Крымские партизаны ликвидировали важных офицеров Росгвардии 4 31.01.2023, 16:49

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Опубликовано видео с места происшествия.

Участники военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ в Крыму ликвидировали двух важных офицеров Росгвардии, которые ехали из Севастополя в Симферополь и сгорели в автомобиле.

Об этом сообщили в телеграмм-канале движения АТЕШ.

«АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии! У нас длинные руки. И мы запустили их в гнездо опричников Кремля - в Росгвардию», - написали там.

Участники движения вошли в, как они сами пишут, преступную по своей сути организацию и смогли ликвидировать в Крыму двух чрезвычайно важных офицеров Росгвардии, спешивших из Севастополя в Симферополь, однако не места назначения они не доехали - сгорели в автомобиле после детонации самодельного взрывного устройства.

«Поздравляем наших братьев с успешной операцией. Взрывчатка хоть и самодельная, но взрывается не хуже казенной. Молодцы! Это только начало!» – пообещали в АТЕШ.

На видео видно, что автомобиль с росгвардейцами загорелся где-то на мосту по дороге в Симферополь.

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