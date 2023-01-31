Местный сбор за пересечение госграницы вводится в трех областях Беларуси 3 31.01.2023, 20:07

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С 1 февраля.

В Беларуси с 1 февраля 2023 года вводится местный сбор за пересечение государственной границы в трех областях. Речь идет о Брестской, Витебской, а также Гродненской областях. В Государственном пограничном комитете уточнили детали.

Сообщается, что местный сбор будет действовать в период с 1 февраля текущего года по 1 января 2025 года. В указанный промежуток времени за пересечение госграницы необходимо будет заплатить 37 рублей (одна базовая величина по состоянию на 31.01.2023). Сумма не зависит от числа пассажиров, находящихся в транспортом средстве. Данный сбор необходимо будет платить за выезд транспортного средства, у которого имеется не менее четырех колес, а его технически допустимая масса не более 5 тонн. Есть и исключения – самоходные машины и тракторы.

В Пограничном комитете отметили, что документ, который подтверждает оплату сбора, нужно будет предъявить во время пересечения госграницы в бумажном или же электронном виде. В том случае, если пограничный контроль осуществляется представителями таможенных органов, то документ предъявляется им. Что касается организаций и индивидуальных предпринимателей, то, в том случае, если они уплатили указанный сбор со своего счета, то им необходимо будет дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции.

Вместе с тем, бумага об уплате местного сбора должна содержать фамилию плательщика или же наименование организации. Также в ней должна быть указана дата и сумма платежа, регистрационный номер транспортного средства и назначение платежа.

Уточняется, что местный сбор за пересечение госграницы уплачивается в доход бюджета той области, в которой находится пункт пропуска. К примеру, если планируется пересечение границы в Гродненской области, то и платеж должен быть направлен в бюджет этой оплаты. В том случае, если платеж поступил в бюджет Брестской области, то сбор не будет считаться уплаченным. Произвести оплату указанного сбора можно заранее в отделении банка или же при пересечении госграницы, однако лишь в том случае, если в пункте пропуска есть отделение банка.

Кроме того, некоторые категории граждан освобождаются от уплаты данного сбора. Чтобы узнать, кто именно может не платить сбор, нужно ознакомиться с решением областного совета депутатов той области, в котором находится пункт пропуска, через который планируется пересечение госграницы.

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