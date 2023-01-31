закрыть
31 января 2023, вторник, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России

2
  • 31.01.2023, 21:40
  • 2,122
Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России
Габриэлюс Ландсбергис

По его словам, странам ЕС нет смысла иметь послов РФ.

Государствам-членам Европейского союза нет смысла иметь послов России в своих странах.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Verslo Zinios.

«Во многих случаях нет особого смысла иметь посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатическое учреждение, а пропагандистское, которое скрывает военные преступления и вообще продвигает геноцидную повестку дня», - заявил он.

Министр отметил, что не так давно Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.

«Теперь мы в Балтийской группе», - сказал Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки
Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки Артем Черников
Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина