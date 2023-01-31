Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России

Глава МИД Литвы призвал страны ЕС выслать послов России2
- 31.01.2023, 21:40
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По его словам, странам ЕС нет смысла иметь послов РФ.
Государствам-членам Европейского союза нет смысла иметь послов России в своих странах.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Verslo Zinios.
«Во многих случаях нет особого смысла иметь посла, российского посла, в любой европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатическое учреждение, а пропагандистское, которое скрывает военные преступления и вообще продвигает геноцидную повестку дня», - заявил он.
Министр отметил, что не так давно Литва была единственной страной, в которой не было российского посла.
«Теперь мы в Балтийской группе», - сказал Ландсбергис.