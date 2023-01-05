Легковушек больше, чем фур: ситуация на границе Беларуси и ЕС 5.01.2023, 12:45

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Очереди стоят как в литовском, так и в польском направлении.

Число большегрузов на границе Беларуси со странами Евросоюза резко уменьшилось и составило 120 машин, следует из онлайн-данных Государственного пограничного комитета республики.

Вереницы из автомобилей, которые стояли даже на Новый год, практически исчезли. Сейчас в очередях машины стоят только на литовском направлении.

Больше всего фур скопилось в «Беняконях» - 60 авто, также 40 машин стоит в «Привалке» под Гродно, 20 - в «Видзах». В остальных пунктах пропуска среди грузовых авто, согласно данным ГПК, очередей нет.

Тем не менее, за последнюю недели возросло число желающих на легковом авто попасть в страны ЕС. Очереди стоят как в литовском, так и в польском направлении.

В Литву собираются въехать 180 легковых машин. Через «Каменный Лог» хотят попасть 20 авто, в «Котловке» собралось 30 фур, в «Бенякони» – 60, в «Лоше» - 50, через «Привалку» собираются попасть в ЕС более 20 легковушек.

На польской границе работают лишь три пункта пропуска из шести, один из них в Гродненской области. При этом желающих въехать там в страну из Беларуси там немало: в «Берестовице» собралось 100 легковушек, а в «Бресте» - 150 машин.

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