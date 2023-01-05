WSJ: Стратегия Кремля терпит крах 5.01.2023, 16:15

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Россия потеряла европейский газовый рынок.

Стратегия России подорвать военную и финансовую поддержку Киева со стороны стран Запада из-за высоких цен на газ терпит крах, чему способствует рекордно теплая погода в Европе.

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $700 за тысячу кубометров. Падение цены связано с рекордно теплым январем, передает Bloomberg. В Европе ожидается самый теплый январь за последние годы, что ослабит энергетический кризис, который давил на регион в течение нескольких месяцев.

Это падение стало долгожданным сюрпризом для европейских правительств, которые выделили сотни миллиардов долларов на защиту потребителей и компаний от высоких цен на энергоносители. В прошлом году Москва прекратила поставки газа в Европу, что европейские официальные лица назвали попыткой подорвать военную и финансовую поддержку Киева.

Пока стратегия России не работает, пишет The Wall Street Journal.

Хотя холода и проблемы с трубопроводными поставками все еще могут привести к росту цен, менее дорогой природный газ должен помочь снизить инфляцию в ближайшие месяцы.

Есть и серьезные геополитические последствия падения цены на газ. Мягкая погода приводит к снижению цен на газ и в Европе, что приносит облегчение региону, который с приходом зимы столкнулся с возможностью веерных отключений электроэнергии и остановок заводов. Вторжение российской армии в Украину ввергло энергетические рынки в хаос, но ориентировочные европейские цены на природный газ сейчас составляют менее половины того, что было месяц назад, и ниже, чем когда-либо после февральского вторжения.

Посетители на пляже в Ницце, Франция, 3 января

Теплая погода ограничивает спрос, как и усилия Европейского союза по сдерживанию потребления. Но аналитики говорят, что цены в Европе могут снова подскочить, когда континент попытается пополнить запасы на зиму 2023-24 годов без большого количества российского газа.

«Для Европы первая половина месяца может стать одной из самых теплых за последние несколько десятилетий, если все пойдет так, как ожидалось», — сказал Мэтью Дросс, метеоролог из Maxar.

Теперь вопрос на рынке в том, насколько понизятся цены.

«Рынок переходит от мысли о зимнем дефиците к ожиданиям выхода из зимы с большим количеством хранилищ, увеличением производства и отказом от каких-либо новых экспортных поставок СПГ, — отмечают аналитики. — Во всяком случае, рынок выглядит перенасыщенным».

Аналитики снижают свои прогнозы по ценам на газ, а также прогнозы для производителей, поскольку первые недели зимы проходят без устойчивых периодов холодной погоды.

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