Трусливая ложь для Путина 1 Иван Преображенский

5.01.2023, 17:25

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Две версии произошедшего в Макеевке.

Минобороны РФ 2 января заявило, что в результате удара реактивными снарядами, полностью разрушившими здание ПТУ в Макеевке Донецкой области, погибли «только» 63 свежемобилизованных российских военнослужащих. Чуть позже источники в правоохранительных органах «ДНР» прозрачно намекнули, что в своей смерти мобилизованные виноваты сами, поскольку массово звонили домой с сотовых телефонов.

Украинская сторона, чьи данные о численности погибших по ходу этой войны чаще оказывались правдивее, называет минимальную цифру погибших в 400 человек. Кого же надеется обмануть российское Минобороны?

Пушечное мясо в Макеевке

Информация о гибели в Макеевке нескольких сотен российских мобилизованных появилась вначале от местных жителей. Затем включились российские пропагандисты, которых незаслуженно называют «военкорами». Уже по первой их реакции было понятно, что произошло что-то и правда из ряда вон выходящее, так активно они писали о Макеевке.

Сразу сформировались две версии произошедшего. Согласно первой, которую озвучивали и украинские военные, и часть российских источников вроде Игоря Гиркина, регулярно критикующих Минобороны, счет погибших идет на сотни. Шансов выжить у них не было. Командование не только запихнуло свежеприбывших мобилизованных в одно здание всего в нескольких километрах от текущей линии фронта, то есть в зоне полной досягаемости украинской артиллерии, но и складировало там же вооружения.

Затем офицеры, по сути, самоустранились или — что тоже весьма вероятно — приняли участие в активном праздновании Нового года, допустив сотни телефонных звонков домой по сотовой сети. В итоге здание, переполненное мобилизованными, стало идеальной мишенью.

Вторая версия, в целом, от первой отличается мало, кроме того, что она очевидно лжива. Если почитать лояльных российскому Минобороны пропагандистов, то получается, что во всем виноваты местные кадры из российской оккупационной администрации и сами мобилизованные. Новоприбывшим предоставили неправильное помещение, сами они устроили там чуть ли не дебош и, как результат, их накрыло реактивными снарядами.

Погибло при этом, по российской официальной версии, 63 человека. И генералы в этом, конечно, не виноваты. Они — еще по советской традиции — вообще никогда ни в чем не виноваты и ни за какие потери почти никогда не несут серьезной ответственности.

Вранье про Макеевку

Для кого этого вранье? Оно, конечно, в российской армии и в целом в госсистеме давно стало «несущей конструкцией», но все же имеет обычно и прямого адресата. Многие скажут, что в случае с трагедией в Макеевке им являются россияне в широком смысле слова. И будут правы лишь отчасти. Достаточно правдивую информацию сообщают в этот раз даже некоторые пропагандисты, которые традиционно критикуют Минобороны и близки, например, к Евгению Пригожину или другим «полевым командирам», нелояльным главе Генштаба Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу. Так что все, кто хочет, легко узнают правду о Макеевке.

Родные и близкие погибших тоже не могут быть тут целевой аудиторией. Если убит чей-то муж или брат, то этому человеку — пусть и не сразу — сообщат, как минимум, что его близкий пропал без вести. Уже потом их начнут запугивать и подкупать «похоронными» деньгами. Опять же губернатор Самарской области уже признал, что среди погибших были ее жители. Так что все, чьи родственники могли быть в Макеевке и кому они небезразличны, уже второй день выясняют их судьбы.

Остается верховный главнокомандующий, источник этой войны — Владимир Путин. Общим местом уже стала история о том, что его ограждают от негативной информации, в том числе из страха перед наказанием. Он не пользуется, по соображениям безопасности, интернетом — и обойти информационную блокаду, организованную его ближайшим окружением, практически не способен. Говорили, что он пытался это сделать при помощи так называемых «военкоров», но большую часть из них сразу после этого «взяло на довольствие» Минобороны, и они стали писать как под копирку.

Вот на этого, наименее информированного о реальных событиях человека, управляющего огромной страной, и рассчитано, очевидно, вранье про Макеевку. Никому не хочется стать «гонцом, приносящим плохие новости» диктатору.

Погибших в Макеевке никому не жалко?

Убиваться по погибшим в Макеевке и добиваться правды некому — кроме их родственников. Сочувствовать людям, с оружием в руках приехавшим убивать жителей соседней страны, я бы, например, просто не смог.

Пропагандисты куплены и напишут «что велено». Пригожину и другим критикам Минобороны на погибших тоже, в реальности, наплевать. Им нужно не меньше, а больше трупов, чтобы добиться, например, отставки руководства Генштаба.

Наплевать на убитых на самом деле и Владимиру Путину. Как и в своем новогоднем обращении, он лишь позирует на фоне российского «пушечного мяса», но заботится о нем ровно настолько, насколько это нужно для агрессии против Украины.

Бессмысленно погибшие на чужой земле, от многих из которых и похоронить будет нечего, эти люди не станут даже героями в кремлевском официальном «иконостасе». Их просто вычеркнут из официальной статистики, сотрут ластиком, как Путин пытался стереть Украину — а получилось, что убил эти несколько сотен мужиков, десятки тысяч других и явно планирует продолжить убивать по обе стороны фронта, судя по информации о возможной новой волне мобилизации в России.

Иван Преображенский, Deutsche Welle

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