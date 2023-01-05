«Никакого всеобщего медосмотра не будет — работать некому» 7 5.01.2023, 18:12

4,844

О ситуации с медициной в Беларуси.

Вчера стало известно о том, что всех белорусов планируют загнать на обязательное медобследование. Причем проверить хотят буквально всех — от детей до стариков, независимо от того, есть ли у людей хронические заболевания или нет. Однако читатель телеграм-канала «БГМ» уверен, что все это — стандартное пустословие от Минздрава, потому что ситуация в медицине просто аховая.

«Жена - медик, с большим стажем. Работала в областном городе в поликлинике помощником врача, с 8:00 до 17:00. Потом надо было идти на участки, разносить бумажки. На участке 2000 человек! Никто проводить анкетирование не будет! Будут просто поднимать карточки и вместо пациента заполнять анкеты как нужно, чтобы не вызывать в кабинет. Работы очень много, а зарплата 600 рублей в лучшем случае!»

По словам читателя, точно так же поступали с прививками: делали вызов, а если пациент не приходил, то просто ставили отметку, что укол сделан, а лекарство вскрывали и уничтожали. Кроме того, врачей в стране катастрофически не хватает, а те, что есть — часто болеют.

«На скорой в областном городе только на одной подстанции в смену не вышли 6 человек, так как заболели. Работать некому, даже в диспетчерской которые принимают вызовы. Санитарки массово увольняются из-за низких зарплат, а те, кто пенсионного возраста -уходят на заслуженный отдых.

Вся наша медицина — это Последний путь, иначе не скажешь. Пока дождёшься помощи, и помереть можно!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».