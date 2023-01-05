Топ-5 полезных сезонных овощей и фруктов, которые стоит употреблять в январе 5.01.2023, 18:24

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Они дадут длительное чувство сытости и энергию.

Мороз за окном вносит коррективы в рацион: на столе появляется больше теплой еды с пряными приправами. Посреди зимы также включайте в рацион разноцветные несладкие фрукты и орехи. Жиры, которые содержатся в орехах, дают длительное чувство сытости и энергию, рекомендует «Апостроф» со ссылкой на специалистов.

Какие фрукты и овощи нужно есть в январе:

1. Пастернак - корнеплод, богатый витаминами С, К и фолиевой кислотой. Также он содержит витамины Е, В6, магний, тиамин, фосфор, цинк, небольшое количество кальция и железа. Пастернак богат клетчаткой и улучшает пищеварение. Овощ подходит для приготовления салатов, рагу, запекания, а также жарки и добавления в супы.

2. Апельсин, как и все цитрусовые богат витамином С, а также витаминами группы В и фолатами. Сочный фрукт является источником калия, фосфора и органических кислот.

3. Фасоль - источник клетчатки и ценного растительного белка, витаминов группы В и фолатов. Всего 150 грамм вареной фасоли содержит 20% дневной нормы железа и 74% - фолиевой кислоты. Фасоль можно готовить как отдельное блюдо, так и добавлять в супы, салаты, рагу, паштеты и другие кулинарные шедевры.

4. Картофель далеко не так прост, как многие привыкли считать. Существует миф, что картошка - пустое блюдо без достаточного количество питательных веществ и минералов. На самом деле все зависит от способа ее приготовления. Чтобы сделать картошку максимально полезной, запекайте, варите и тушите с минимальным количеством маслом. Из нее вы получите витамин С, В6, калий, марганец, магний, фосфор, ниацин, фолиевую кислоту и клетчатку.

5. Репчатый лук некоторым людям не нравится из-за резкого вкуса, но пользу его сложно преувеличить. В луке содержится витамины В6 и С, марганец, калий, железо, медь, магний, фолиевая и пантотеновая кислота. Если хотите смягчить вкус лука, просто подержите ее несколько минут в маринаде из воды с лимонным соком или уксусом.

Среди других полезных сезонных овощей и фруктов - белокачанная капуста, брюссельская капуста, репа, редька, лук-шалот, лимоны, мандарины, айва, хурма, киви, грецкие орехи, свекла, морковь, груши, яблоки, чеснок.

Также эксперты напомнили, что кроме овощей в рационе должно содержаться достаточное количество цельнозерновых продуктов (каши, хлеб, макаронные изделия), орехов, нежирного мяса, яиц, рыбы, молока и кисломолочных продуктов.

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