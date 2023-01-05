Андрей Пионтковский: Скоро в России начнется огромный передел собственности 5.01.2023, 22:10

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Андрей Пионтковский

Кремлевские элиты к этому готовятся.

В России скоро начнется гражданская война. К ней уже активно начали готовиться кремлевские элиты. Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, сообщает unian.net.

Он убежден, что гражданская война начнется в РФ сразу агрессивно. Там могут объединиться в Вооруженные кланы, вероятно, по этническим признакам, которые будут воевать между собой.

Это все произойдет на фоне проигрыша войны в Украине.

«Обратите внимание, растут как грибы после дождя частные армии в России. Армия Пригожина, армия Кадырова, и даже министр обороны Шойгу, это бред какой-то, зовет свою частную армию. На днях вот крупнейший миллиардер, кошелек Путина Тимченко, тоже создавший свою армию. Они готовятся к другой войне, к гражданской. Они понимают, что война в Украине проиграна и начнется огромный передел собственности», — сказал Пионтковский.

Эксперт добавил, что во время гражданской войны российские элиты будут делить имущество, которое останется после падения путинского режима.

«Им уже все равно на исход войны с Украиной, скоро группы бандитов будут воевать за огромные триллионные куски собственности. Вот для этого они создают частные армии», — добавил Пионтковский.

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