Российские пропагандисты истерят из-за «путинского перемирия» 15 5.01.2023, 22:32

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Военкоры вспоминают первую чеченскую войну.

Российские военкоры истерично отреагировали на приказ Путина «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине.

Пропагандисты припоминают военному командованию опыт первой чеченской войны:

— Такое чувство, как будто все быстро забыли, к чему в итоге привели подобные заигрывания в первую чеченскую.

А надо бы помнить. Впрочем, война — это в окопах. А в кабинетах — это СВО, где можно и в благородство поиграть.

Еще один популярный российский военкор закатил настоящую истерику:

— Это решение откровенное безумие, несущее сугубо декларативный характер. Сложно представить, чтобы оно на самом деле соблюдалось бойцами, а в особенности, украинской армией, которой подобные фокусы вовсе не нужны.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) вовсе призвал Путина отправиться на передовую во время «прекращения огня».

Как писал сайт Charter97.org, глава Кремля Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Российский диктатор принял такое решение после разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Офис президента Украины и СНБО уже ответили на российское предложение перемирия.

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