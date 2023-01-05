Членов БРСМ отправят на подкрепление лукашистам в случае мобилизации 14 5.01.2023, 22:56

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Об этом заявил глава «лукомола».

Члены БРСМ станут подкреплением для армии в случае мобилизации. Об этом заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

«При первых же волнах мобилизации, очевидно, потребуется подкрепление. Откуда брать резервы? Где формировать эти подразделения? Как сейчас необходимо провести первичную подготовку, чтобы как минимум молодые люди могли знать, что из себя представляет автомат Калашникова, пистолет Макарова, метание гранаты. Первичные тактические приемы со стрелковым оружием в первичном подразделении мотострелковом. Это важно. Мы должны взять за правило подготовку молодежи в этом ключе», — сказал Лукьянов.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Беларуси продолжается «скрытая мобилизация».

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